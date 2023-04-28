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“مدني جازان” ينتشل شخصا بعد غرقه في مياه السيول (صور)
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“مدني جازان” ينتشل شخصا بعد غرقه في مياه السيول (صور)

“مدني جازان” ينتشل شخصا بعد غرقه في مياه السيول (صور)

“مدني جازان” ينتشل شخصا بعد غرقه في مياه السيول (صور)
٠٩:٠٩:٠١ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني بجازان انتشال أحد الأشخاص بعد غرقه في مياه السيول.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني على “تويتر”: “‏مدني ‎جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل بوادي جازان، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته”.

توقعات بهطول أمطار

في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدمات بشأن الحالة الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.

وتوقع المركز، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة 2 من صباح يوم غد الخميس.

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الدفاع المدني يحذر الجميع

وتشمل الحال كل من “الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، الأفلاج، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات”.

في سياق متصل، نصحت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع بأهيمة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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