بالفيديو.. فصول دراسية شبه خالية من الطلاب.. وتحذير عاجل من هذه العقوبات

تواصل – فريق التحرير:

رصدت فضائية “الإخبارية”، غيابًا ملحوظًا بين الطلاب في مدارس المملكة مع استئناف الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت في تفرير، إن المدارس نسجل أرقامًا عالية في الغياب خلال الأيام السابقة لأية إجازة، والأيام الأولى لفترات العودة من المدارس في أعقاب الإجازة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من اتخاذ وزارة التعليم العديد الإجراءات واللوائح الجديدة للحد من غياب الطلاب، إلا أن الأمر يتجدد بشكل دوري دون الوصول إلى حلول تحد من ذلك.

ويذهب البعض في تفسيره لذلك، إلى أن الغياب أصبح أمرًا اعتياديًا لدى معظم الطلاب ومسلمًا به لدى معظم أولياء الأمور.

يأتي ذلك في ظل التطور الكبير في الوسائل التقنية، حيث أصبحت طرق التواصل مع ولي الأمر بشكل أسرع، من خلال أدوات ولي الأمر عبر منصة المدرسة، ومن خلالها تسجيل الغياب، حيث تصله رسائل التنبيه بأضرار الغياب على الطالب.

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انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

واستأنف الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة أمس الأول الأربعاء، الفصل الدراسي الثالث.

ياتي ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت في 13 من إبريل 2023، الموافق 25 من رمضان 1444 هـ، وذلك حتى 25 من إبريل، الموافق الخامس من شوال،

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الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل.

ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.