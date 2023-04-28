الذهب ينخفض عالميا .. والدولار يحافظ على مكاسبه

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تراجع سعر الذهب عالميا اليوم نتيجة لارتفاع الدولار، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في مارس إلى دعم الدولار وعزز المراهنات على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأبقت مخاوف القطاع المصرفي “السبائك” على مسار ارتفاع شهري طفيف، وبحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش، انخفض في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1982.65 دولار للأونصة، بحسب “رويترز”.

ورغم الانخفاض ظل سعر الذهب مرتفعا 0.8 بالمئة لهذا الشهر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1991.30 دولار.

وارتفع المؤشر الأمريكي الأساسي لانفاق المستهلك، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 0.3% في مارس وهو نفس الارتفاع في فبراير، في توافق مع التوقعات، مع رفع المتعاملين للمراهنات على زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

الدولار يحافظ على مكاسبه

يأتي ذلك في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على مكاسبه بعد بيانات التضخم، لكنه اتجه نحو انخفاض شهري. وضعف الدولار يجعل السبائك أرخص للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في عام حين بلغ سعر الأونصة 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع انتشار الأزمة المصرفية.

يأتي ذلك فيما انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1067.85 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1511.32 دولار، وجميعها يتجه نحو ثاني زيادة شهرية.

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