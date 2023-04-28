“الأمم المتحدة” تُعلن فشل التهدئة في السودان وتُحذر من صراع عرقي خطير

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش اليوم الجمعة، عن فشل 3 هدن في السودان، محذرًا من دخول البلاد في صراع عرقي خطير.

وأوضح في تصريحات له، أنه كلما طال أمد القتال بالسودان زادت مخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي، مبينًا أن استمرار القتال في السودان سيزيد من مشاكل البلاد الاقتصادية.

السودان ينزلق إلى صراع عرقي خطير

وأضاف أن هناك مخاوف من انزلاق السودان إلى صراع عرقي خطير، مطالبًا جميع الدول بعدم التدخل بشكل سلبي في الوضع السوداني.

تدخل مجموعات مرتزقة في السودان

وأكد أنه على الجنرالات في السودان أن يسمعوا من الدول في محيطهم، معبرًا عن قلقه من تدخل مجموعات مرتزقة في السودان.

وكشف أن المنظمة قامت بإخلاء جميع موظفيها غير الأساسيين في السودان، وأن قافلات الإغاثة في السودان بحاجة لحماية حتى تصل لمحتاجيها.

وكشف أن هناك جهات لعبت دورا في تصعيد المواجهة بين البرهان وحميدتي،

لافتًا إلى أن الحرب في السودان ليست بين جنرالين وإنما هناك دور لأطراف أخرى.

النظام الصحي ينهار والمرافق تخرج عن الخدمة

فيما أعلنت نقابة أطباء السودان، أن انهيار النظام الصحي بالبلاد بات وشيكا، وأن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة تباعا.

40 ألف لاجئ نزحوا من الخرطوم

وأوضحت مفوضية اللاجئين بالسودان، أن أكثر من 40 ألف لاجئ نزحوا من الخرطوم منذ بدء الاشتباكات،

مؤكدة أنها أوقفت معظم أنشطتها مؤقتا بالخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

الصراع في السودان يدخل يومه الرابع عشر

يأتي هذا في وقت دخل فيه الصراع في السودان يومه الرابع عشر بهدنة خامسة لمدة 72 ساعة،

وذلك سط طلعات جوية للجيش السوداني وسماع مضادات أرضية للدعم السريع في الخرطوم.

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