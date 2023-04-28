بالتفاصيل.. 5 علامات في البول مؤشر خطر على الصحة

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التبول عملية اعتيادية يقوم بها الإنسان يوميًا، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس لايهتمون بأية تغيرات قد تطرأ على عليه، إلا أنه قد يكون مؤشرًا على الحالة الصحية.

ويشمل ذلك لون البول، رائحته، عدد المرات التي يحتاج فيها الشخص إلى الذهاب للحمام.

وكشفت صحيفة “ذا صن” عن خمس علامات قد تؤشر على وجود مشكلة صحية محتملة.

1. تغير اللون

يتراوح لون البول الطبيعي بين الشفاف والأصفر الباهت.

وإذا كان لونه أصفر داكنًا، فهذا مؤشر محتنمل على أن الشخص مصاب بالجفاف.

ويمكن أن يسبب الجفاف التعب والصداع والغثيان، ويمكن أن يكون له عواقب صحية أكثر خطورة على الصغار وكبار السن.

ويمكن أن تكون التأثيرات جسدية، مما يؤدي إلى الخمول، ويسبب نقص التركيز.

ويحتاج الجسم للماء للحفاظ على الوظائف الصحية للأعضاء، لذا تأكد من شرب ستة إلى ثمانية أكواب يوميًا.

ويمكن للأدوية المختلفة أن تؤثر على لون البول: الأحمر والأخضر والأزرق وكذلك البني الداكن أو الأسود.

لكن إذا كان البول بنيًا محمرًا، فهذا يعني على الأرجح أن هناك دمًا في المسالك البولية ناتجًا عن عدوى، أو حصوات في الكلى أو المثانة، أو حالات مثل التهاب المثانة الخلالي، ومتلازمة المثانة المؤلمة.

ويمكن أن يشير البول البرتقالي إلى مرض الكبد أو مشكلة في القناة الصفراوية.

وينتج البول الأرجواني عن حالة وراثية نادرة تسمى البيلة الكابتونية، حيث تتراكم مادة كيميائية تسمى حمض الهوموجينتيسيك، وفقًا للدكتور جون إس.

2. رائحة غير تقليدية

يمكن لبعض الأطعمة أن تغير رائحة البول، مثل الثوم، وكذلك بعض الأدوية والمكملات الغذائية، مثل فيتامين ب 6.

ولكن في بعض الحالات، قد تكون الرائحة غير المفضلة للبول مؤشرًا على الجفاف. إذا كان الأمر كذلك، فستشعر أيضًا بالعطش وجفاف الفم وسيصبح البول أصفر داكنًا.

لكن رائحة البول النفاذة يمكن أن تشير إلى الإصابة بعدوى في المسالك البولية، أو عدوى خميرة أو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ويصاحب ذلك أعراض مختلفة تشمل: التهاب المسالك البولية سوف يسبب إحساسًا حارقًا عند التبول وارتفاع درجة الحرارة، في حين أن عدوى الخميرة قد تسفر عن إفرازات تشبه الجبن القريش وإحساسًا بالحكة.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مثل الكلاميديا أو داء المشعرات إفرازات غير عادية من المهبل أو القضيب أو الشرج ، بالإضافة إلى الحكة والطفح الجلدي والبثور والقروح والثآليل والألم عند التبول.

وإذا كان البول كريه الرائحة ويصاحبه أعراض أخرى، فالأفضل زيارة الطبيب.

3. الشوائب البيضاء

إذا لاحظت أن البول يحتوي على شوائب، فقد يشير ذلك إلى التهاب المسالك البولية أو الجفاف أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو حصوات الكلى.

ويمكن أن يكون أيضًا علامة على التهاب البروستاتا، وهو تورم مؤلم في غدة البروستاتا.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن أعراض التهاب البروستاتا تشمل:

-ألم في القضيب والخصيتين والشرج وأسفل البطن أو أسفل الظهر وعند التبرز

-ألم عند التبول

-الحاجة إلى التبول كثيرًا أو صعوبة البدء أو عدم القدرة على الإطلاق

-الدم في البول

-ألم عند القذف

راجع الطبيب على الفور إذا كانت لديك هذه الأعراض حتى يمكن التحقق من السبب.

يمكن أن يكون التهاب المهبل أيضًا وراء ذلك، – تشمل الأعراض وجعًا وحكة في المهبل وحوله، والإفرازات غير العادية، والجفاف، والبقع، وتورم الجلد أو تشققه.

هناك عدد قليل من العوامل المسببة له، بما فيها الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وعدوى الخميرة والتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث والأمراض الجلدية مثل الأكزيما.

كما قد بسبب الصابون أو السدادات القطنية أيضًا التهاب المهبل.

4. كثرة التبول

إذا كنت بحاجة إلى التبول كثيرًا، خاصة أثناء الليل، فهذه علامة على الإصابة بالتهاب المسالك البولية. ويمكن أن يكون أيضًا بسبب مرض السكري.

تشمل العلامات الشائعة لمرض السكري ما يلي:

-كثرة الذهاب إلى الحمام، خاصة في الليل

-الشعور بالعطش

-الشعور بالتعب أكثر من المعتاد

-فقدان الوزن دون محاولة

-حكة في الأعضاء التناسلية

-الجروح التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء

-ضبابية الرؤية

-يمكن أن تؤدي الإصابة بسكتة دماغية أيضًا إلى زيادة الرغبة في التبول.

وفقًا لبيتر هولي، استشاري جراحة المسالك البولية: “يمكن أن تتأثر الأعصاب المرتبطة بالمثانة ونتيجة لذلك قد نحتاج إلى التبول كثيرًا، أو نفقد القدرة على الاحتفاظ بها في المثانة”.

وتابع أن سرطان المثانة يمكن أن يكون السبب أيضًا: “المثانة جزء حيوي من عملية التبول ويمكن أن يؤثر الورم الموجود فيها على كيفية التبول”.

ونصح عند التبول أكثر من عشر مرات في اليوم بمراجعة الطبيب.

قد تكون الرغبة المتزايدة في التبول علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا. قد تشعر أيضًا أنك تجهد أثناء التبول، أو أن المثانة لم تفرغ البول بالكامل.

5. دم في البول

على الرغم من أنه قد يكون علامة على التهاب المسالك البولية، إلا أن ن الدم في البول قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

والعلاج يكون فرصه أفضل إذا تم اكتشافه مبكرًا.

إذا كان الدم في البول مصحوبًا بألم حارق، والحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان، ورائحة كريهة أو معكرًا ودرجة حرارة عالية، فمن المحتمل أن يكون نتيجة التهاب المسالك البولية.

إذا كان لديك ألم يأتي ويذهب في الجانبن أو أسفل الظهر أو الفخذ، وتشعر بالمرض ولا تستطيع الاستلقاء، فمن المحتمل أن تكون هناك حصوات في الكلى.

الرجال الأكبر سنًا الذين يجدون صعوبة في التبول أو يحتاجون إلى التبول بشكل مفاجئ ومتكرر، ويلاحظون وجود دم في بولهم قد يعانون من تضخم حميد في البروستاتا.

متى يجب أن تحصل على المساعدة؟

تحتاج إلى التبول فجأة، أو أكثر من المعتاد، أو أثناء الليل

-ألم أو حرقان عند التبول

-شوائب في البول

-دم في البول

-آلام أسفل البطن

-ألم في الظهر، تحت الضلوع

-الشعور بالتعب والتوعك

-الشعور بالارتباك أو الغضب

-درجة حرارة عالية جدًا، أو الشعور بالحرارة والرجفة

-انخفاض درجة الحرارة.

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