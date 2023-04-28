أمطار غزيرة بعدة مناطق في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها الرياض، تتساقط منذ عصر اليوم وحتى الآن، أمطار غزيرة أدت لسيول جارية في حي الملقا.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد حي الملقا بالرياض، لأمطار غزيرة وسيول تجري مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.

حي الملقا الرياض الان صب غزير pic.twitter.com/KXxlt1KRjn — بـرق سـدٻـر (@bariq_Sudair) April 28, 2023

هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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