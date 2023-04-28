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“مدني أبها” ينقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة
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“مدني أبها” ينقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة

“مدني أبها” ينقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة

“مدني أبها” ينقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة
٠٨:٠١:٣٨ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني أبها أنقذت اليوم الجمعة، شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة.

مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة “المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم وحتى ناهية الأسبوع المقبل.

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وبينت أنها تُحذر حالة من الأمطار الغزيرة تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطه نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

واضافت أن الحالة المتوقعة  تشمل مكة والمدينة والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك.

رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على الجوف والحدود الشمالية.

الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعت المائية والأودية والسدود.

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وطالبت بعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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