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تحذير عاجل من موجة أمطار غير معتادة على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم
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تحذير عاجل من موجة أمطار غير معتادة على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم

تحذير عاجل من موجة أمطار غير معتادة على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم

تحذير عاجل من موجة أمطار غير معتادة على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم
١٢:٤٢:١٣ ص، السبت، ٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة أمطار غير معتادة على هذه المناطق تستمر – بمشيئة الله – حتى نهاية الأسبوع القادم.

هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع القادم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مخرجات النموذج العددي في المملكة تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع القادم، تؤدي لجريان السيول.

الحالة المطرية المتوقعة على الرياض وعدة مناطق

وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على مناطق، الرياض وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة و نجران والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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