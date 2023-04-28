تحذير عاجل.. جهزوا الكمامات.. “المتحور أركتوروس” شديد العدوى والخطورة

تواصل وكالات:

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أنه تم رصد انتشار واسع ومستمر لمتحور “كوفيد” شديدة العدوى، الذي يعرف باسم أركتوروس.

وأوضحت نقلًا عن خبراء متخصصين، أن ذلك يعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة، حسب ما أشار خبراء.

انتشار فيروس كوفيد “أركتوروس”

وأكد الخبراء أنه يجب ارتداء الكمامات مرة أخرى في وسائل النقل العام لوقف انتشار فيروس كوفيد “أركتوروس” شديد العدوى، حسب “سكاي نيوز”.

المتغير ينتشر في جميع أنحاء العالم

وأوضح الخبراء أن هذا المتغير ينتشر في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند.

وبينوا أن “أركتوروس” آخذ في الارتفاع في أستراليا الآن أيضا، حيث يراقبه رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا عن كثب.

الكمامات ربما تصبح ضرورية

وأضاف ألخبراء أنه يجب على الناس العودة لإجراء الفحوصات بانتظام وكذلك ارتداء الكمامات، خاصة وأن الفيروس ينتشر ويستمر وينذر بكارثة صحية قادمة.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. “الصحة العالمية” تدعو لتطبيق خطة صحة واحدة بأنحاء العالم

وأنه في غياب تدابير التخفيف على مستوى السكان، يبقى التركيز على المخاطر الفردية التي تعتبر الآن، بالنسبة للكثيرين، أقل بكثير.

دول العالم تراقب المتحور سريع الانتشار

يأتي هذا في الوقت الذي تراقب فيه المنظمات العالمية، المتحور الجديد الذي بدأ بفرض سيطرته على الهند، مع مخاوف عالمية من انتشاره.