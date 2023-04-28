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عاجل.. معلمون يبلغون الطلاب بعدم وجود يوم دراسي ويمنعونهم من دخول المدارس (فيديو)
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عاجل.. معلمون يبلغون الطلاب بعدم وجود يوم دراسي ويمنعونهم من دخول المدارس (فيديو)

عاجل.. معلمون يبلغون الطلاب بعدم وجود يوم دراسي ويمنعونهم من دخول المدارس (فيديو)

عاجل.. معلمون يبلغون الطلاب بعدم وجود يوم دراسي ويمنعونهم من دخول المدارس (فيديو)
٠٨:٠٣:٠٠ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نقلت قناة “الإخبارية” عن مراسليها بأن لديهم فيديوهات تفيد بأن العديد من المدارس منعت الطلاب من دخولها يومي الأربعاء والخميس، كما أن بعض المعلمين أبلغوا الطلاب بأنه لا يوجد يوم دراسي.

ووثق تقرير  لقناة “الإخبارية” الفصول الدراسية في مدارس المملكة وهي خالية من الطلاب بعد إجازة عيد الفطر المبارك، فيما ألقى البعض بالمسؤولية على المدارس بأنها أرجعت الطلاب.

تشريعات منضبطة

وقال مستشار تعليمي في مداخلة بالقناة: “قد يحصل حالات فردية، النظام التعليمي في المملكة عرف بالانضباط وهناك تشريعات لدينا وهناك إدارات تقوم بدورها، الإدارة منضبطة جدا”.

وأضاف: “لا ألقى التهمة على الأسرة أو طرف واحد، والتربية تعني الشراكة ، علينا جميعا أن نقوم بدورنا، هذا العام كان لابد أن ننتبه أن العودة ستكون يومي الأربعاء والخميس”.

برنامج معين

وتابع: “كان لابد من برنامج يتم وضعه في رمضان للتغلب على هذه الأزمة، هناك مشرفين يقومون بزيارة المدارس، إذا تم ضبط هذه الحالات فهذه المخالفة ولابد من المدرسة أن تعطي تبرير”

وواصل: “من الممكن أن يتم تعليق العمل بالمدارس بسبب الأجواء، هناك طرق لدى الإرشاد الطلاب والإشراف المدرسي، هناك حالات فردية يجب أن يتم التعامل معها بشكل مباشر”

العقوبات

وبالنسبة للعقوبات التي قد توقع على المدارس المخالفة، قال: هناك حالات يتم ضبطها دائما ويتم التعامل معها من خلال التحقيق والاستقصاء”

واستكمل: “دور الإعلام الرقابي والأسرة أن يتواصل مع مكتب الأشراف والذي سيتم من خلاله ندب مشرفين ومقابلة مدير المدرسة ويؤدي للفت نظر أو نقل المسؤولين عن ذلك، وهناك إجراءات متبعة ضمن لائحة معروفة”.

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