الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في حي المنار بالرياض
تحذير عاجل.. جهزوا الكمامات.. “المتحور أركتوروس” شديد العدوى والخطورة
100 مليون بـ مجرة التبانة.. كيف يتشكل الثقب الأسود في الفضاء؟ (فيديو وصور)
حتى الغد.. تحذير من “الأرصاد”: أمطار غزيرة وأتربة على الرياض
خطر يهدد البشرية.. مادة متطايرة في الهواء تؤثر على الخصوبة
صور لا تُصدّق.. موسم حصاد المعكرونة والكنافة والبيض بدولة عربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في حي المنار بالرياض

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في حي المنار بالرياض

شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في حي المنار بالرياض
٠٨:٠٠:٣٠ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وطقس متقلب، جرت السيول اليوم الجمعة نتيجة تساقط أمطار غزيرة على حي المنار في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض حي المنار في الرياض لأمطار غزيرة وجريان السيول مع انخفاض درجات الحرارة.

هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

اقرأ أيضًا:

منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة الأرصاد الجوية الرياض الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس حي المنار درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
خبراء: حاملة الطائرات الروسية استعراض للقوة في «سوريا» بقدرات محدودة

خبراء: حاملة الطائرات الروسية استعراض للقوة في «سوريا» بقدرات محدودة

٠٥:٠٩ م، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٦
مقتل 6 في حادثتي إطلاق نار بالولايات المتحدة

مقتل 6 في حادثتي إطلاق نار بالولايات المتحدة

٠١:٠٥ م، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس البرازيل

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب رئيس البرازيل

٠١:٥٢ ص، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
إيران تُجدِّد التزامها بدعم بشار.. ونظام «الأسد» يرحب

إيران تُجدِّد التزامها بدعم بشار.. ونظام «الأسد» يرحب

٠٩:٥٩ م، الأربعاء، ٠٣ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *