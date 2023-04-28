شاهد.. أمطار غزيرة وجريان السيول في حي المنار بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وطقس متقلب، جرت السيول اليوم الجمعة نتيجة تساقط أمطار غزيرة على حي المنار في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض حي المنار في الرياض لأمطار غزيرة وجريان السيول مع انخفاض درجات الحرارة.

هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

🔴 فيديو متداول

امطار حي المنار #امطار_الرياض_الان

الجمعة ٨ شوال ١٤٤٤هـ

28 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/OWQe8K053c — طقس (@tqqs) April 28, 2023

أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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