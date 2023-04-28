حتى الغد.. تحذير من “الأرصاد”: أمطار غزيرة وأتربة على الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا وتنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض.

الحالة تستمر حتى الـ 1 صباحًا من يوم غدٍ

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل محافظات “الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة 1 صباحًا من يوم غدٍ السبت.

هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.