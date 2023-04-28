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صور لا تُصدّق.. موسم حصاد المعكرونة والكنافة والبيض بدولة عربية

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صور لا تُصدّق.. موسم حصاد المعكرونة والكنافة والبيض بدولة عربية

صور لا تُصدّق.. موسم حصاد المعكرونة والكنافة والبيض بدولة عربية

صور لا تُصدّق.. موسم حصاد المعكرونة والكنافة والبيض بدولة عربية
٠٦:٥٣:٣٣ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لم يكن أحد يصدق أن يأتي يوم نسمع فيه عن زراعة “المعكرونة” والعمل على حصادها كأي نوع من أنواع الزروع المعروفة.

موسم حصاد المعكرونة

وسادت حالة من العجب والدهشة، بعد انتشار صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لموسم “حصاد المعكرونة” و”البيض” في مصر.

وحسب “العربية” فقد أثارت الصورة الغريبة والمريبة، حالة من الجدل بين النشطاء قبل أن يتضح أنها مزيفة تم إنتاجها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي.

حصاد البيض والكنافة

في الوقت نفسه، انتشرت صور أخرى لحصاد الكنافة، وحصاد البيض بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم في مصر.

فيما لم تكن الفكرة محل ترحيب وسخرية من الجميع، حيث هاجمها البعض معتبرًا أنها استخفاف بعقول رواد مواقع التواصل خاصة الأطفال.

الصورة

فكرة الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي

ومن خلال تحويل النصوص المكتوبة والأوصاف لصور ورسم لوحات بناء على المدخلات النصية، تقوم فكرة الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي على تطبيق ميدجورني المخصص لهذا الهدف.

إيقاف الفكرة بعد سوء استخدام الصور

وفي عام 2022، أطلقت تلك الأداة للمرة الأولى ولا تزال قيد الاستخدام التجريبي، إلا أنها أُوقفت بعد ذلك لسوء استخدام الصور.

الكلمات الدلالية:
حصاد البيض حصاد الكنافة حصاد المعكرونة صور مفبركة مصر وسائل التواصل

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