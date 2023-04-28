توضيح مهم من سكني للمستفيدين الأشد احتياجًا

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج سكني، إن الإسكان التنموي يقدم خدماته للمستفيدين الأشد احتياجًا، وذلك ردًا على استفسار حول أي جهة يلجأ إليها: الإسكان التنموي، أم منصة جود الإسكان؟

وأضاف في حسابه عبر موقع “تويتر” ردًا على تساؤل بهذا الصدد: “كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام.

ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب”.

طريقة التقديم

وحدد برنامج سكني في تغريدة ثانية، خطوات التقديم على النحو التالي:

-التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

-في حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

مرحبا

كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) April 28, 2023

برنامج سكني

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

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خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

-شراء وحدة سكنية جاهزة.

-تمويل البناء الذاتي.

-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

-تمويل برهن العقار.

-دعم التمويل القائم.

خطوات الاستعلام عن صرف الدعم السكني

يمكن لجميع مستفيدي برنامج الدعم سكني الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والاستعلام عن نزول الرواتب، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

-أولاً عليك الدخول لموقع وزارة الإسكان.

-قم بكتابة البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

-بعد ذلك اضغط على استعلام، ومنها استعلام عن الراتب.

-ستظهر أمامك صفحة بها كافة التفاصيل الخاصة بالراتب الشهري.

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أهلية الحصول على الدعم

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

-أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

-كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

-إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

-أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

-ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.