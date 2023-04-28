شرطة محافظة “هروب” تطيح بشخصين عثر بحوزتهما على “القات المخدر”

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة هروب بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، القبض على مواطنين بحوزتهما نبات القات المخدر.

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة محافظة هروب تقبض على شخصين بحوزتهما نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم pic.twitter.com/qPhJXBLE12 — الأمن العام (@security_gov) April 28, 2023

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القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش بـ “الباحة”

القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش بـ “الباحة”

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الجمعة، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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عقوبات ترويج المخدرات

يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج.

ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بهذه العقوبات جميعًا حسبما يقتضيه النظر القضائي.

وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة.

ويمكن أن تصل إلى القتل قطعًا لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.