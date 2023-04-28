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“بلا مالديف بلا خرابيط”.. مواطن من القصيم يستمتع بالسيول على طريقته الخاصة (فيديو)
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“بلا مالديف بلا خرابيط”.. مواطن من القصيم يستمتع بالسيول على طريقته الخاصة (فيديو)

“بلا مالديف بلا خرابيط”.. مواطن من القصيم يستمتع بالسيول على طريقته الخاصة (فيديو)

“بلا مالديف بلا خرابيط”.. مواطن من القصيم يستمتع بالسيول على طريقته الخاصة (فيديو)
٠٦:٢١:٣٥ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن من القصيم مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يجلس على كرسي في مياه السيول مستمتعًا بوقته.

وخلال الفيديو، كان المواطن يحتسي القهوة ويتحدث مع أحد الأشخاص ويقول له إن الجو أشبه بالمالديف.

وعبر المواطن عن سعادته بتلك الأجواء، قائلاً: “بلا مالديف بلا خرابيط”، مضيفًا: “تجري من تحتهم الأنهار”.

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وعادة ما تدفع أجواء منطقة القصيم الماطرة، هواة الطلعات البرية لرسم صورة جميلة يزينها ازدحام السيارات في عسيلان بمحافظة بريدة وذلك استمتاعًا بالأجواء الشتوية.

أمطار غزيرة على منطقة القصيم

كما تتعرض مناطق واسعة من القصيم لأمطار غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة «بريدة ومحافظات عنيزة والرس والمذنب والبدائع ومراكز الاحمدية ودحلة» وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة قد تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي.

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الكلمات الدلالية:
أجواء القصيم السيول القصيم المملكة مواطن

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