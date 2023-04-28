الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“أطباء السودان”: النظام الصحي ينهار والمرافق تخرج عن الخدمة
هل الأفضل في يوم الجمعة الصلاة على النبي ﷺ أم الذكر؟ “الخثلان” يُجيب
انخفاض اليورو أمام العملات.. والدولار يُسجل ارتفاعًا جديدًا
القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش بـ “الباحة”
كيف تفرق بين الاكتئاب والإرهاق؟.. إليك أهم الاختلافات
يوم الجمعة.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على زوار بيت الله الحرام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“أطباء السودان”: النظام الصحي ينهار والمرافق تخرج عن الخدمة

“أطباء السودان”: النظام الصحي ينهار والمرافق تخرج عن الخدمة

“أطباء السودان”: النظام الصحي ينهار والمرافق تخرج عن الخدمة
٠٦:١٣:١١ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نقابة أطباء السودان، أن انهيار النظام الصحي بالبلاد بات وشيكا، وأن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة تباعًا.

40 ألف لاجئ نزحوا من الخرطوم

وأوضحت مفوضية اللاجئين بالسودان، أن أكثر من 40 ألف لاجئ نزحوا من الخرطوم منذ بدء الاشتباكات، مؤكدة أنها أوقفت معظم أنشطتها مؤقتًا بالخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

نقص كبير في الإمدادات الصحية

وقال الهلال الأحمر السوداني، إنه يواجه نقصًا كبيرًا في الإمدادات الصحية، مبينًا أنه ينسق إنسانيًا مع طرفي الصراع خلال الأزمة لتبادل الجثث بين الجيش والدعم السريع.

البرهان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية المملكة

وأكد الجيش السوداني، أن البرهان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية المملكة وعدة قادة عرب والآلية الثلاثية والرباعية لبحث التهدئة.

إجلاء 2796 شخصًا من 78 جنسية

وبعد وصول سفينة “جلالة الملك مكة” إلى جدة وعلى متنها 198 شخصًا من 18 جنسية، كشفت وزارة الخارجية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان 2796 شخصا من 78 جنسية.

الهلال الاحمر - السودان - الاشتباكات - ارشيفية 2023

الصراع في السودان يدخل يومه الرابع عشر

يأتي هذا في وقت دخل فيه الصراع في السودان يومه الرابع عشر بهدنة خامسة لمدة 72 ساعة، وسط طلعات جوية للجيش السوداني وسماع مضادات أرضية للدعم السريع في الخرطوم.

اقرأ أيضًا:

“أطباء السودان”: سقوط 387 قتيلاً مدنيًا منذ بدء الاشتباكات

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القوات المسلحة السودانية حميدتي عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
«الصحة» تنفي نيتها التعاقد مع 10 آلاف طبيب بنجلاديشي

«الصحة» تنفي نيتها التعاقد مع 10 آلاف طبيب بنجلاديشي

٠٦:٥٠ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٦
كيف تقيس تأثيرك على الآخرين من حولك؟

كيف تقيس تأثيرك على الآخرين من حولك؟

١١:٤٤ ص، الخميس، ٠٦ أبريل ٢٠٢٣
القصيم.. الانتهاء من رفع مخلفات الأضاحي في «بريدة» (صور)

القصيم.. الانتهاء من رفع مخلفات الأضاحي في «بريدة» (صور)

١١:٢١ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠١٦
إيقاف الصرف من ميزانية 2014 اليوم.. وإعلان الجديدة الاثنين المقبل

إيقاف الصرف من ميزانية 2014 اليوم.. وإعلان الجديدة الاثنين المقبل

٠١:١٩ ص، الخميس، ١٨ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *