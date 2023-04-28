“أطباء السودان”: النظام الصحي ينهار والمرافق تخرج عن الخدمة

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أعلنت نقابة أطباء السودان، أن انهيار النظام الصحي بالبلاد بات وشيكا، وأن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة تباعًا.

40 ألف لاجئ نزحوا من الخرطوم

وأوضحت مفوضية اللاجئين بالسودان، أن أكثر من 40 ألف لاجئ نزحوا من الخرطوم منذ بدء الاشتباكات، مؤكدة أنها أوقفت معظم أنشطتها مؤقتًا بالخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

نقص كبير في الإمدادات الصحية

وقال الهلال الأحمر السوداني، إنه يواجه نقصًا كبيرًا في الإمدادات الصحية، مبينًا أنه ينسق إنسانيًا مع طرفي الصراع خلال الأزمة لتبادل الجثث بين الجيش والدعم السريع.

البرهان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية المملكة

وأكد الجيش السوداني، أن البرهان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية المملكة وعدة قادة عرب والآلية الثلاثية والرباعية لبحث التهدئة.

إجلاء 2796 شخصًا من 78 جنسية

وبعد وصول سفينة “جلالة الملك مكة” إلى جدة وعلى متنها 198 شخصًا من 18 جنسية، كشفت وزارة الخارجية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان 2796 شخصا من 78 جنسية.

الصراع في السودان يدخل يومه الرابع عشر

يأتي هذا في وقت دخل فيه الصراع في السودان يومه الرابع عشر بهدنة خامسة لمدة 72 ساعة، وسط طلعات جوية للجيش السوداني وسماع مضادات أرضية للدعم السريع في الخرطوم.

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