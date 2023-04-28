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افعل ولا تفعل.. نصائح وتعليمات لمرضى الربو عند هطول الأمطار
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افعل ولا تفعل.. نصائح وتعليمات لمرضى الربو عند هطول الأمطار

افعل ولا تفعل.. نصائح وتعليمات لمرضى الربو عند هطول الأمطار

افعل ولا تفعل.. نصائح وتعليمات لمرضى الربو عند هطول الأمطار
٠٩:٠٠:١٢ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحربر:

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح وتعليمات لمرضى الربو عند هطول الأمطار.

يأتي ذلك بالتزامن مع هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالمملكة اليوم الجمعة.

ونشرت المدينة في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، إنفوجرافيك توضيحيًا يتضمن بعض النصائح والتعليمات التي يجب على المواطنين داخل المملكة اتباعها وأخذها في الاعتبار خاصة “مرضى الربو” عند نزول الأمطار.

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تعليمات لمرضى الربو عند نزول المطر

– احرص على تجنب المطر والهواء البارد لكونهما من مهيجات الربو.

– قم بتغطية الرأس والفم والأنف عند الخروج من المنزل.

– احمل معك دائمًا البخاخ الإسعافي “موسع الشعب”.

– التزم باقتناء بخاخ الربو الوقائي في حال وصفه الطبيب لك.

توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال:

– لم تستجب للبخاخ الإسعافي.

– تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.

– ازرقاق في الأطراف تحديدًا الشفتين واللسان.

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