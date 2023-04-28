هل الأفضل في يوم الجمعة الصلاة على النبي ﷺ أم الذكر؟ “الخثلان” يُجيب

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أن الأفضل في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ.

الصلاة على النبي ﷺ تدخل في الذكر

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الصلاة على النبي ﷺ تدخل في الذكر وأن الأفضل للمسلم أن يتنوع في ذكره لله ويكثر من الصلاة على النبي ﷺ.

الشيخ سعد الخثلان " هل الأفضل الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة أم الذكر ؟ pic.twitter.com/Kx0uPZ9DfA — سعد بن عمر الخثلان (@apoOmrAlkhthlan) April 28, 2023

فضل الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة

وبين أن الله تعالى قال: “إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا”، ما دل على فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة مع التسبيح والاستغفار والتحميد والتهليل.

أفضل الذكر قراءة القرآن

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن أفضل الذكر قراءة القرآن، وعلى المسلم أن ينوع بين الذكر ويأتي من كل نوع بدر معين، لكن تتأكد الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة أكثر من غيره من الأيام.