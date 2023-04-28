الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
قبل مرحلة الخطر.. علامتان على الجلد تؤشران إلى الإصابة بسرطان الكبد
“أطباء السودان”: النظام الصحي ينهار والمرافق تخرج عن الخدمة
هل الأفضل في يوم الجمعة الصلاة على النبي ﷺ أم الذكر؟ “الخثلان” يُجيب
انخفاض اليورو أمام العملات.. والدولار يُسجل ارتفاعًا جديدًا
القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش بـ “الباحة”
كيف تفرق بين الاكتئاب والإرهاق؟.. إليك أهم الاختلافات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قبل مرحلة الخطر.. علامتان على الجلد تؤشران إلى الإصابة بسرطان الكبد

قبل مرحلة الخطر.. علامتان على الجلد تؤشران إلى الإصابة بسرطان الكبد

قبل مرحلة الخطر.. علامتان على الجلد تؤشران إلى الإصابة بسرطان الكبد
٠٦:١٣:٤٤ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سرطان الكبد هو سرطان يبدأ في خلايا الكبد، والذي قد يصاب به البعض، لأسباب تتعلق بعوامل مثل العمر والتاريخ العائلي، إلى جانب عوامل نمط الحياة؛ مثل التدخين وشرب الكحول والسمنة.

وقد تتكون العديد من أنواع السرطانات في الكبد، لكن النوع الأكثر انتشارًا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية، والذي يبدأ في النوع الأساسي من خلايا الكبد (الخلايا الكبدية).

وتندر الأنواع الأخرى من سرطان الكبد، مثل سرطان الأقنية الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي.

فيما يشيع السرطان الذي ينتشر إلى الكبد عن طريق أعضاء أخرى بالجسم، مثل القولون أو الرئة أو الثدي، ومن ثم ينتشر إلى الكبد ويدعى سرطان نقيلي.

وكما هو الحال مع أي مرض، كلما اكتشفت الأعراض مبكرًا، كلما كان العلاج ممكنًا. لذلك، فإن اكتشاف بعض علامات الإصابة بسرطان الكبد يمكن أن يكون منقذًا للحياة.

5 مشروبات تعزز صحة الكبد في رمضان

اقرأ أيضًا:

الأول من نوعه.. تحليل بول يسهم في الكشف المبكر عن سرطان الكبد

أعراض سرطان الكبد

ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك نوعان من أعراض سرطان الكبد يمكن أن يظهر على الجلد، حيث يتحول لون الجلد إلى اللون الأصفر، ويعاني المريض من حكة في الجلد.

وكلتا العلامتين ناتجة عن اليرقان، والذي يمكن أن يتسبب أيضًا في تحول بياض العين إلى اللون الأصفر، وذلك عندما تتراكم مادة صفراء تسمى البيليروبين حول الجسم.

ويتكون البيليروبين أثناء عملية تكسير خلايا الدم الحمراء القديمة.

والكبد السليم قادر على إزالة معظم البيليروبين من الجسم. وفي حالة تلف الكبد، يمكن أن يتسرب البيليروبين من الكبد إلى الدم، مما يسبب اليرقان.

يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تغيير لون الفضلات، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

ويعاني معظم الأشخاص المصابين باليرقان أيضًا من حكة في الجلد وقد يشعرون بالمرض. ويمكن أن يصاب الشخص بارتفاع في درجة الحرارة (حمى) عند الإصابة باليرقان، كدليل على وجود التهاب أو عدوى.

اقرأ أيضًا:

كبسولات طبية.. 5 نصائح هامة لتجنب الإصابة بسرطان الكبد

الأعراض الشائعة لسرطان الكبد

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان الكبد ما يلي:

-فقدان الوزن

-الشعور بالمرض

-انتفاخ البطن (البطن)

-فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة

-ألم في البطن

-توء في الجانب الأيمن من البطن

-ألم في الكتف الأيمن.

الكلمات الدلالية:
أعراض سرطان الكبد الأعراض الشائعة لسرطان الكبد سرطان في خلايا الكبد

مواد ذات صلة

المزيد
دون اتصال بالإنترنت.. “واتساب” يتيح ربط الحساب بـ 4أجهزة بوقت واحد

دون اتصال بالإنترنت.. “واتساب” يتيح ربط الحساب بـ 4أجهزة بوقت واحد

٠٩:٥٦ ص، الأربعاء، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
بادرة إنسانية.. هكذا تعامل أمير الشمالية مع الطالبة الكفيفة «ابتهال الرخاء» أثناء تسليمها الجائزة (فيديو)

بادرة إنسانية.. هكذا تعامل أمير الشمالية مع الطالبة الكفيفة «ابتهال الرخاء» أثناء تسليمها الجائزة (فيديو)

٠٥:٤١ ص، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠٢٢
في مقال بـ«نيويورك تايمز».. الرئيس اليمني يكشف سبب لجوء الحوثيين لمحادثات السلام

في مقال بـ«نيويورك تايمز».. الرئيس اليمني يكشف سبب لجوء الحوثيين لمحادثات السلام

٠٩:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٩ مارس ٢٠١٦
تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات عربي بـ”القريات”

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدرات عربي بـ”القريات”

١٠:٤٧ ص، الأربعاء، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *