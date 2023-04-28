قبل مرحلة الخطر.. علامتان على الجلد تؤشران إلى الإصابة بسرطان الكبد

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سرطان الكبد هو سرطان يبدأ في خلايا الكبد، والذي قد يصاب به البعض، لأسباب تتعلق بعوامل مثل العمر والتاريخ العائلي، إلى جانب عوامل نمط الحياة؛ مثل التدخين وشرب الكحول والسمنة.

وقد تتكون العديد من أنواع السرطانات في الكبد، لكن النوع الأكثر انتشارًا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية، والذي يبدأ في النوع الأساسي من خلايا الكبد (الخلايا الكبدية).

وتندر الأنواع الأخرى من سرطان الكبد، مثل سرطان الأقنية الصفراوية داخل الكبد والورم الأرومي الكبدي.

فيما يشيع السرطان الذي ينتشر إلى الكبد عن طريق أعضاء أخرى بالجسم، مثل القولون أو الرئة أو الثدي، ومن ثم ينتشر إلى الكبد ويدعى سرطان نقيلي.

وكما هو الحال مع أي مرض، كلما اكتشفت الأعراض مبكرًا، كلما كان العلاج ممكنًا. لذلك، فإن اكتشاف بعض علامات الإصابة بسرطان الكبد يمكن أن يكون منقذًا للحياة.

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أعراض سرطان الكبد

ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك نوعان من أعراض سرطان الكبد يمكن أن يظهر على الجلد، حيث يتحول لون الجلد إلى اللون الأصفر، ويعاني المريض من حكة في الجلد.

وكلتا العلامتين ناتجة عن اليرقان، والذي يمكن أن يتسبب أيضًا في تحول بياض العين إلى اللون الأصفر، وذلك عندما تتراكم مادة صفراء تسمى البيليروبين حول الجسم.

ويتكون البيليروبين أثناء عملية تكسير خلايا الدم الحمراء القديمة.

والكبد السليم قادر على إزالة معظم البيليروبين من الجسم. وفي حالة تلف الكبد، يمكن أن يتسرب البيليروبين من الكبد إلى الدم، مما يسبب اليرقان.

يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تغيير لون الفضلات، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

ويعاني معظم الأشخاص المصابين باليرقان أيضًا من حكة في الجلد وقد يشعرون بالمرض. ويمكن أن يصاب الشخص بارتفاع في درجة الحرارة (حمى) عند الإصابة باليرقان، كدليل على وجود التهاب أو عدوى.

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الأعراض الشائعة لسرطان الكبد

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان الكبد ما يلي:

-فقدان الوزن

-الشعور بالمرض

-انتفاخ البطن (البطن)

-فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة

-ألم في البطن

-توء في الجانب الأيمن من البطن

-ألم في الكتف الأيمن.