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انخفاض اليورو أمام العملات.. والدولار يُسجل ارتفاعًا جديدًا

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انخفاض اليورو أمام العملات.. والدولار يُسجل ارتفاعًا جديدًا

انخفاض اليورو أمام العملات.. والدولار يُسجل ارتفاعًا جديدًا

انخفاض اليورو أمام العملات.. والدولار يُسجل ارتفاعًا جديدًا
٠٥:٢٨:٢٩ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع سعر اليورو اليوم الجمعة بعد أن رسمت بيانات اقتصادية صورة متباينة عن النمو والتضخم في منطقة اليورو.

وانخفض اليورو 0.4 % إلى 1.0985 دولار، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في عام واحد، مدعوما بالتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

ورغم انخفاضه المفاجئ أمام الدولار، ارتفع اليورو أمام الين إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 عند 149.50.

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ارتفاع الدولار

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار عموما مدعوما ببيانات تشير إلى استمرار التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، والتي عززت توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وصعد  مؤشر الدولار 0.59 % إلى 102.02 نقطة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع واحد ويصعد من أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا والذي بلغه يوم الأربعاء.

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