الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
يوم الجمعة.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على زوار بيت الله الحرام
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يوم الجمعة.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على زوار بيت الله الحرام

يوم الجمعة.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على زوار بيت الله الحرام

يوم الجمعة.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على زوار بيت الله الحرام
٠٥:١٥:٥٧ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع انتظارهم لرحمات الله تعالى، تساقطت، اليوم الجمعة، أمطار الرحمة على زوار بيت الله الحرام والمصلين في صحن الكعبة.

وأظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف استقبل زوار بيت الله الحرام الأمطار المتساقطة اليوم، داعين الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة.

هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

 رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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