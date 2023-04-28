“أطباء السودان”: سقوط 387 قتيلاً مدنيًا منذ بدء الاشتباكات

تواصل – وكالات:

أعلنت “نقابة أطباء السودان”، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 387 شخصًا والإصابات إلى 1928 منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولا تشمل هذه الإحصائية أعداد القتلى والجرحى من العسكريين.

إصابات ووفيات غير مشمولة في الحصر

وأوضحت النقابة في تقريرها عدد 14 منذ بدء الاشتباكات، اليوم الجمعة، أنه يوجد العديد من الإصابات والوفيات غير المشمولة في حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وأفادت بوقوع العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، حيث بلغ 74 وفاة ليومي 24-25 من إبريل..

فيما لم تتحصل النقابة بعد على حصر ليومي 26-27 من إبريل ولا يوجد حصر لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.

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68 % من المستشفيات متوقفة عن الخدمة

وأضافت أن “68% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات (التي حصرتها النقابة) متوقفة عن الخدمة”.

وأوضحت النقابة أن “59 مستشفى أساسي من أصل 86 في العاصمة (الخرطوم) والولايات، متوقفة عن الخدمة، بينما يعمل 25 مستشفى بشكل كامل أو جزئي”.

وأشارت أن المستشفيات المذكورة “مهددة بالإغلاق نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات والتيار المائي والكهربائي”.

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19 مستشفى تعرضّت للإخلاء القسري

وبيّنت النقابة أن “19 مستشفى تعرضّت للإخلاء القسري”، فيما تم “قصف نحو 15 مستشفى آخر”، وفق البيان.

وذكرت أن “قوات عسكرية سيطرت على المعمل القومي للصحة العامة (استاك)”، فيما “تعرّض مستشفى الجنينة بدارفور وبنك الدم للنهب”، وفق البيان.

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الاعتداء على 6 عربات إسعاف

ولفتت إلى أن “قوات عسكرية اعتدت على 6 عربات إسعاف ومنعت سيارات أخرى من نقل المرضى وإيصال الإمدادات الطبية”، دون الإشارة للجهة التي تتبع لها تلك القوات.

ورغم توافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليلة 24 من إبريل الجاري على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية..

وتجديدها مرة أُخرى ليلة الخميس، إلا أن الاشتباكات بين الطرفين اندلعت مجددًا، صباح الجمعة.

ومنذ 15 إبريل تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وفي 22 من إبريل بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، وشرعت أكثر من 50 دولة بعمليات الإجلاء، إما برًا لا سيما عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرًا عبر ميناء بورتسودان، أو جوًا.

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