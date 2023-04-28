الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“أطباء السودان”: سقوط 387 قتيلاً مدنيًا منذ بدء الاشتباكات
قرار عاجل يحظر على الأفراد جمع التبرعات.. والعقوبة في انتظار هؤلاء
خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي
انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
خلال 3شهور.. “سناب شات” يتكبد خسائر مالية كبيرة
في يوم واحد.. “ميتا” تُضيف 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“أطباء السودان”: سقوط 387 قتيلاً مدنيًا منذ بدء الاشتباكات

“أطباء السودان”: سقوط 387 قتيلاً مدنيًا منذ بدء الاشتباكات

“أطباء السودان”: سقوط 387 قتيلاً مدنيًا منذ بدء الاشتباكات
٠٥:٠٩:٠٩ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعلنت “نقابة أطباء السودان”، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 387 شخصًا والإصابات إلى 1928 منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولا تشمل هذه الإحصائية أعداد القتلى والجرحى من العسكريين.

إصابات ووفيات غير مشمولة في الحصر

وأوضحت النقابة في تقريرها عدد 14 منذ بدء الاشتباكات، اليوم الجمعة، أنه يوجد العديد من الإصابات والوفيات غير المشمولة في حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وأفادت بوقوع العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، حيث بلغ 74 وفاة ليومي 24-25 من إبريل..

فيما لم تتحصل النقابة بعد على حصر ليومي 26-27 من إبريل ولا يوجد حصر لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.

اقرأ أيضًا:

برنامج الغذاء العالمي: الملايين في السودان معرّضون للجوع

68 % من المستشفيات متوقفة عن الخدمة

وأضافت أن “68% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات (التي حصرتها النقابة) متوقفة عن الخدمة”.

وأوضحت النقابة أن “59 مستشفى أساسي من أصل 86 في العاصمة (الخرطوم) والولايات، متوقفة عن الخدمة، بينما يعمل 25 مستشفى بشكل كامل أو جزئي”.

وأشارت أن المستشفيات المذكورة “مهددة بالإغلاق نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات والتيار المائي والكهربائي”.

اقرأ أيضًا:

الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات باستهداف طائرة إجلاء

19 مستشفى تعرضّت للإخلاء القسري

وبيّنت النقابة أن “19 مستشفى تعرضّت للإخلاء القسري”، فيما تم “قصف نحو 15 مستشفى آخر”، وفق البيان.

وذكرت أن “قوات عسكرية سيطرت على المعمل القومي للصحة العامة (استاك)”، فيما “تعرّض مستشفى الجنينة بدارفور وبنك الدم للنهب”، وفق البيان.

اقرأ أيضًا:

السودان.. قوى سياسية تعلن تشكيل “الجبهة المدنية لإيقاف الحرب”

الاعتداء على 6 عربات إسعاف

ولفتت إلى أن “قوات عسكرية اعتدت على 6 عربات إسعاف ومنعت سيارات أخرى من نقل المرضى وإيصال الإمدادات الطبية”، دون الإشارة للجهة التي تتبع لها تلك القوات.

ورغم توافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليلة 24 من إبريل الجاري على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية..

وتجديدها مرة أُخرى ليلة الخميس، إلا أن الاشتباكات بين الطرفين اندلعت مجددًا، صباح الجمعة.

ومنذ 15 إبريل تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وفي 22 من إبريل بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، وشرعت أكثر من 50 دولة بعمليات الإجلاء، إما برًا لا سيما عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرًا عبر ميناء بورتسودان، أو جوًا.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. وصول 195 شخصًا قادمين من السودان إلى جدة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أخبار السودان اشتباكات السودان الأزمة في السودان الجرحى المدنيين الخرطوم السودان الطائرات العسكرية القتلى المدنيين القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قتلى اشتباكات السودان قوات الدعم السريع نقابة أطباء السودان وحدة السودان

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة 500 شخص إثر موجة حر شديد تجتاح الهند

وفاة 500 شخص إثر موجة حر شديد تجتاح الهند

٠٦:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠١٥
«تعليم جدة»: الاعتراض على حركة نقل الإداريات يتم إلكترونياً

«تعليم جدة»: الاعتراض على حركة نقل الإداريات يتم إلكترونياً

١١:١٦ م، الخميس، ٢٨ يوليو ٢٠١٦
«الشريم» محذراً من البوكيمون: ألهاكمُو بالسَّعيِ وسـطَ مخاطِرٍٍ

«الشريم» محذراً من البوكيمون: ألهاكمُو بالسَّعيِ وسـطَ مخاطِرٍٍ

٠٤:٣٩ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
مراقبو بلدية العزيزية يعيدون 25 ألف ريال لحاج تركي

مراقبو بلدية العزيزية يعيدون 25 ألف ريال لحاج تركي

١١:٥٤ ص، الثلاثاء، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *