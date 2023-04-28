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خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي
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خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي
٠٥:٠٠:٢٥ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الجمعة، أهم وأيسر الخطوات لتقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في أي جهة.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن الفساد الإداري أو المالي في إحدى الجهات المشمولة باختصاصاتها، وذلك عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – سجل في الموقع وفعّل التسجيل بواسطة رسالة التأكيد التي تصل إلى جوالك.

2 – ادخل على الموقع باستخدام الاسم وكلمة المرور، حيث بإمكانك الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة لك، ومن ضمنها خدمة “تقديم البلاغات”.

3 – عند اختيار خدمة “تقديم البلاغات”، سوف تظهر لك صفحة تحوي معلوماتك الشخصية، ثم أسئلة حول سرية معلوماتك كمبلغ، وهل سبق أن تقدمت بالبلاغ لجهات أخرى.

4 – عبئ معلومات الجهة التي تود التبليغ عن حالة الفساد فيها، مع تلخيص لوقائع البلاغ، وانتقل للصفحة الثانية لرفع أية مرفقات ترغب بإضافتها للبلاغ، ثم انهِ عملية تقديم البلاغ.

5 – تصلك رسالة على جوالك تؤكد وصول البلاغ للهيئة، وتحتوي الرسالة على رقم البلاغ لكي تتمكن من التواصل مع الهيئة والاستفسار إذا رغبت في ذلك.

6 – يمكنك الاطلاع على بلاغاتك عن طريق الدخول لموقع الهيئة، أو تطبيق الجوال، حيث تظهر لك قائمة ببلاغاتك وحالة كل بلاغ.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “980”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية الرقابة الفساد الإداري الفساد المالي تقديم بلاغ خدمة اليوم مكافحة الفساد

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