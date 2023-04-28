الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
اليورو بـ 4.12.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
“أطباء السودان”: سقوط 387 قتيلاً مدنيًا منذ بدء الاشتباكات
قرار عاجل يحظر على الأفراد جمع التبرعات.. والعقوبة في انتظار هؤلاء
خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي
انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
خلال 3شهور.. “سناب شات” يتكبد خسائر مالية كبيرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليورو بـ 4.12.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.12.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.12.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٥:١٢:٠٤ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإليكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة الموافق 28 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.12.

أسعار العملات أمام الريال

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.69

فرنك سويسري 4.19

اقرأ أيضًا:

بعد خسائره قبل أسبوع.. “الدولار” يرتفع أمام العملات الأجنبية

اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.20

اقرأ أيضًا:

اليورو يستقر عند 4.14.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

بعد خسائره قبل أسبوع.. “الدولار” يرتفع أمام العملات الأجنبية

اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الريال العملات العملات الأجنبية اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. “الخثلان” يكشف أسرار نهضة المسلمين في العصور الماضية

بالفيديو.. “الخثلان” يكشف أسرار نهضة المسلمين في العصور الماضية

٠٨:٠٢ ص، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
الرياض.. «ثانوية 129» تختتم برنامجها التدريبي للمعلمات عبر «السبورة التفاعلية»

الرياض.. «ثانوية 129» تختتم برنامجها التدريبي للمعلمات عبر «السبورة التفاعلية»

٠٩:٤٨ م، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦
حالة استنفار قصوى بالمراكز الصحية والمستشفيات في المدينة بسبب موجة غبار

حالة استنفار قصوى بالمراكز الصحية والمستشفيات في المدينة بسبب موجة غبار

٠٤:٣٩ م، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠١٦
“كورونا”.. إصابتان جديدتان ووفاة إحداهما بـ”سكاكا”

“كورونا”.. إصابتان جديدتان ووفاة إحداهما بـ”سكاكا”

٠٦:٢٢ م، الخميس، ١٣ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *