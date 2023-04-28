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انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 209 ريالات
٠٤:٥٢:٤٩ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بالمقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.30 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.36 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.39 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.48، وعيار 14 بـ 139.59، وعيار 12 سجل 119.65 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7442 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1675 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239.297 ريالاً.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.57 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.44 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.38 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.18، وعيار 14 بـ 140.92، وعيار 12 سجل 120.79 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7513 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1691 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.571 ريالاً.

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