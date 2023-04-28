الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
خلال 3شهور.. “سناب شات” يتكبد خسائر مالية كبيرة
في يوم واحد.. “ميتا” تُضيف 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية
إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى سنغافورة اعتبارًا من هذا التاريخ
بيان عاجل من “الزكاة والضريبة” بخصوص الفوترة الإلكترونية
شاهد.. لحظة إنقاذ أمريكي مسن بعد أن اشتعلت النار في سيارته
برنامج الغذاء العالمي: الملايين في السودان معرّضون للجوع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال 3شهور.. “سناب شات” يتكبد خسائر مالية كبيرة

خلال 3شهور.. “سناب شات” يتكبد خسائر مالية كبيرة

خلال 3شهور.. “سناب شات” يتكبد خسائر مالية كبيرة
٠٤:٤٥:٠٤ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

سجلت أسهم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي، تراجعًا كبيرًا، بعد أن أعلنت الشركة الأم سناب أرقامًا مخيبة للآمال خلال الربع الأول.

وانخفضت الأسهم، أمس الخميس، بنحو الخمس بعد أن أعلنت سناب عن انخفاض بنسبة 7 في المائة في الإيرادات لتصل إلى 6ر988 مليون دولار. وكانت الشركة تشتهر بالنمو الهائل.

وقالت سناب إن عدد مستخدمي تطبيق سناب شات النشطين يوميًا ارتفع من 375 مليونًا إلى 383 مليونا في غضون ثلاثة أشهر، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وفي الوقت ذاته، تقلصت الخسائر الفصلية إلى 7ر328 مليون دولار مقابل 6ر359 مليون دولار في العام السابق.

وانخفض سعر سهم سناب بنسبة 5ر19 في المائة في فترة ما بعد ساعات التداول.

وكانت شركة سناب أعلنت في نهاية شهر فبراير الماضي عن طرح بوت اسمه “ماي إيه آي”، وذلك تنفيذًا لخطط الشركة بالدخول إلى مضمار المنافسة والسباق في عالم روبوتات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا:

التفاصيل كاملة.. “سناب شات” يتيح الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين

على خطى GPT chat.. السناب يتصدر الترند لهذا السبب

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات شركة سناب عدد مستخدمي سناب شات

مواد ذات صلة

المزيد
باستثمارات تفوق 25 مليار دولار.. مؤشرات قوية في التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن

باستثمارات تفوق 25 مليار دولار.. مؤشرات قوية في التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن

٠٥:١٧ م، الجمعة، ١٥ يوليو ٢٠٢٢
بعد 31 عامًا.. مواطن يبحث عن تعويض انتزاع أرضه في أبها

بعد 31 عامًا.. مواطن يبحث عن تعويض انتزاع أرضه في أبها

٠٧:٤٩ ص، الأثنين، ١٣ مارس ٢٠٢٣
«نيويورك تايمز»: «بوتين» سيكون سعيداً جداً لمغادرة تركيا الناتو

«نيويورك تايمز»: «بوتين» سيكون سعيداً جداً لمغادرة تركيا الناتو

٠٩:٢٧ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٦
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الهيئة العامة للعقار

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الهيئة العامة للعقار

٠٢:٥٠ م، الأثنين، ٢٣ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *