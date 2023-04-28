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في يوم واحد.. “ميتا” تُضيف 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية
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في يوم واحد.. “ميتا” تُضيف 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية

في يوم واحد.. “ميتا” تُضيف 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية

في يوم واحد.. “ميتا” تُضيف 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية
٠٤:٤١:٤٠ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع سهم شركة ميتا بنسبة 13.9% محققًا أعلى إغلاق له في نحو 15 شهرًا عند 238.5 دولارًا للسهم.

وقالت الشركة، إنها أضافت نحو 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد بعد أن توقعت الشركة إيرادات ربع سنوية أعلى من التقديرات.

الذكاء الاصطناعي 

من جهته، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي، إن الذكاء الاصطناعي يزيد من حركة المرور إلى خدماتها ويعزز مبيعات الإعلانات، بحسب “سي إن بي سي”.

وأثمرت جهود مجموعة ميتا “فيسبوك وإنستجرام وواتساب” في تقليص حجم أعمالها الأساسية وإعادة التركيز على الأساسي منها، وهو بيع الإعلانات على الشبكات الاجتماعية، إذ جاءت نتائج الربع الأول أفضل من المتوقع، ما طمأن الأسواق المالية.

أرباح صافية

وحققت المجموعة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، أرباحاً صافية بـ5.7 مليارات بين يناير ومارس مع عائدات بلغت 28.65 مليار دولار.

وشهدت العائدات ارتفاعاً بنسبة 3% بعد ثلاثة فصول متتالية انخفضت خلالها عائدات المجموعة، بحسب بيان لنتائج الشركة نشرته الأخيرة.

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أسهم الأسهم شركة ميتا فيسبوك فيس بوك ميتا

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