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إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى سنغافورة اعتبارًا من هذا التاريخ

إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى سنغافورة اعتبارًا من هذا التاريخ

إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى سنغافورة اعتبارًا من هذا التاريخ
٠٤:٠٩:١٢ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعلنت هيئة الهجرة والجوازات في جمهورية سنغافورة عن إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة الى سنغافورة.

وسيكون الإعفاء ساريًا بدءًا من 1 يونيو 2023م، وفق ما أفادت سفارة المملكة في سنغافورة عبر حسابها في موقع “تويتر”.

وأشارت السفارة إلى أن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السعودية هم معفيون بالفعل من متطلبات تأشيرة سنغافورة.

وأوضحت أنه لايوجد استرداد مطلق لرسوم معالجة التأشيرة لأولئك الذين قدموا بالفعل أو حصلوا على نتيجة طلبات تأشيرة الدخول الخاصة بهم.

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شروط الحصول على تأشيرة دخول سنغافورة 

وكانت سنغافورة تشترط من قبل الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها، وفق الشروط التالية:

-تعبئة استمارة طلب التأشيرة ببيانات سليمة.

– صورة شخصية حديثة وواضحة بخلفية بيضاء.

-صورة من الصفحة الأولى لجواز السفر والتي تحمل معلوماتك الشخصية.

-يجب أن يكون جواز السفر الخاص بك ساريًا لمدة لا تقل عن 180 يومًا كحد أدنى.

-يجب عليك أن تقوم بحجز تذكرة طيران إلى سنغافورة.

-يجب أن تقدم ما يثبت حجزك في فنادق سنغافورة بشكل مسبق.

-يجب عليك تقديم خطاب من جهة العمل تثبت فيه موافقتها على سفرك.

-يجب عليك تقديم خطاب موافقة على سفرك من كفيلك إذا كنت مقيمًا في المملكة.

-صورة من تصريح إقامتك في المملكة إذا كنت مقيمًا هناك.

-يجب تقديم دعوة من مواطن سنغافوري أو مقيمًا هناك، وإذا كان الغرض من رحلتك السياحة فعليك تقديم رقم NRIC.

-دفع 80 ريالاً سعوديًا رسوم استخراج التأشيرة.

-إذا تم رفض تأشيرتك، فلن تسترد المبلغ.

-يجب ترجمة كل المستندات السابقة إلى اللغة الإنجليزية لدى مترجم معتمد.

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