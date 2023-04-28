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برنامج الغذاء العالمي: الملايين في السودان معرّضون للجوع
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برنامج الغذاء العالمي: الملايين في السودان معرّضون للجوع

برنامج الغذاء العالمي: الملايين في السودان معرّضون للجوع

برنامج الغذاء العالمي: الملايين في السودان معرّضون للجوع
٠٣:٣٩:٥٥ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس

حذر برنامج الغذاء العالمي من تعرض ملايين السودانيين للجوع، مع احتدام القتال الذي تكاد تكون العمليات الإنسانية مستحيلة بسببه.

في الوقت الذي أشار فيه إلى أن ثلث البلاد يحتاج إلى المساعدة، مع النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية والرعاية الصحية.

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ووفقًا لممثلة البرنامج للاتصال الإقليمي في شرق أفريقيا بريندا كاريوكي، فإن الأزمة سيكون لها عواقب طويلة الأجل، فمنذ بدء الصراع ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 28 في المائة في جميع أنحاء ولايات جنوب السودان؛ مما عرض ملايين السودانيين للجوع.

تعليق العمليات مؤقتًا

وأكدت ممثلة البرنامج أن الوضع الأمني أجبر البرنامج على تعليق عملياته مؤقتًا.

ودعت أطراف الصراع إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف القتال واستعادة الهدوء وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم بأمان.

وقتل ما لا يقل عن 512 شخصًا وأصيب نحو 4200 في القتال منذ 15 أبريل والذي زاد من حدة الأزمة الإنسانية في السودان.

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وأثر القتال بشكل سلبي على عمليات توزيع الغذاء في الدولة الشاسعة التي كان يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالفعل على المساعدات الإنسانية قبل تفجر العنف.

وقال عبده ديانج، أكبر مسؤولي المساعدات للسودان في الأمم المتحدة إنه “لا يمكن فعل الكثير” بخصوص المساعدات الإنسانية.

الكلمات الدلالية:
الجوع السودان النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود برنامج الغذاء العالمي بريندا كاريوكي

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