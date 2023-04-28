بيان مهم من الغذاء والدواء حول الأعراض الجانبية لهذه الأدوية.. احم نفسك وعائلتك

تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة الغذاء والدواء من الأعراض الجانبية للعديد من الأدوية التي أبلغت عنها المستشفيات خلال شهر مارس الماضي.

ونشرت الهيئة في حسابها عبر موقع “تويتر”، قائمة بأسماء المستشفيات التي أبلغت عن آثار جانبية للأدوية.

وقالت: “نشكر المستشفيات والمراكز الصحية التي أبلغت هيئة الغذاء والدواء عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر مارس 2023، ونخص بالشكر أعلى 5 مستشفيات ومراكز صحية أبلغت بجودة عالية”.

اقرأ أيضًا:

مع ارتفاع الحرارة.. “الغذاء والدواء” توضح الطريقة الصحيحة لاستعمال “واقي الشمس”

وجاءت في الصدارة:

-مستشفى القوات المسلحة بالجنوب (2616 بلاغًا).

-مستشفى مجمع الدمام الطبي (1241 بلاغًا).

-مستشفى القوات المسلحة بالشمالية -حفر الباطن (1075 بلاغًا).

-مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة (852 بلاغًا).

-مستشفى الأطفال بالطائف (525 بلاغًا).

أدوية لها آثار جانبية

وكانت الهيئة نشرت في تغريدات سابقة، العديد من أسماء الأدوية التي ثبت أن لها آثارًا جانبية، ومنها:

اقرأ أيضًا:

“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام منتجات التبييض مجهولة المصدر

قطرات لوميجان

وقالت: “قطرات “لوميجان” تُصرف من قبل طبيب العيون المختص؛ وقد كثُر استخدامها لغرض تكثيف و إطالة الرموش، مما قد يؤدي لمضاعفات بعد الاستخدام مثل إحمرار وتهيج العين”.

وحذرت من أن “ظهور الأعراض الجانبية مثل احمرار البشرة وحروق في الجلد بعد استخدام منتجات التجميل، يتطلب التوقف عن استخدام المنتج واستشارة الطبيب”.

منتجات التبييض مجهولة المصدر

وأشارت إلى “استخدام منتجات التبييض مجهولة المصدر قد تسبب جفاف الجلد والتصبغات في البشرة وغيرها من الأضرار.

لسلامتك تحقق من إدراج المنتج في القائمة المسجلة لدى الهيئة عبر تطبيق “طمني” واتبع إرشادات الاستخدام”.

ويمكنك الاطلاع على أسماء جميع المستشفيات ( من هنا ).