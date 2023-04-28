خطيب المسجد النبوي: التوكل على الله من أهم صفات المسلم الحق (فيديو)

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قال خطيب المسجد النبوي، أحمد بن طالب بن حَميد، إنه يجب التوكل على الله والثقة به والرضا بما كتبه، مؤكدًا أنها من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: معنى التوكل وهو يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به، ورضاه بما يفعله به، ويختاره له.

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وتابع: إذا تجلى بصفات العز والكبرياء ذلت النفس المطمئنة لعظمته وانكسرت لعزته وخضعت لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له فتعلو صاحبها السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ويذهب طيشه وقوته وحدته.

واستكمل: إذا عرف العبد ربه أوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته..

والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه..

ويصير هو وحده همه دون ما سواه وأوجب له شهود صفات ربوبيته التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له .

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