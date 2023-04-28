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مخبأة داخل تجاويف الأفران.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون (فيديو)
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مخبأة داخل تجاويف الأفران.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون (فيديو)

مخبأة داخل تجاويف الأفران.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون (فيديو)

مخبأة داخل تجاويف الأفران.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون (فيديو)
٠٢:٣٥:٤٦ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 4.152.000 حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة من خلال منفذ البطحاء، عبارة عن “أفران تُستخدم للتحميص” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة.

الإجراءات الجمركية 

وأضافت أنه عند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل “تجاويف الأفران”.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

مكافحة التهريب 

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)أو الرقم الدولي (00966114208417).

وتابعت: تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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أخبار السعودية الزكاة والضريبة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المملكة

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