الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
خطيب المسجد النبوي: التوكل على الله من أهم صفات المسلم الحق (فيديو)
الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات باستهداف طائرة إجلاء
بيان مهم من الغذاء والدواء حول الأعراض الجانبية لهذه الأدوية.. احم نفسك وعائلتك
مخبأة داخل تجاويف الأفران.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون (فيديو)
توضيح عاجل من حساب الموطن قبل صرف دفعة مايو
خطيب المسجد الحرام: احذروا خداع الناس بالمشاريع الوهمية والمغامرات الفاشلة (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توضيح عاجل من حساب الموطن قبل صرف دفعة مايو

توضيح عاجل من حساب الموطن قبل صرف دفعة مايو

توضيح عاجل من حساب الموطن قبل صرف دفعة مايو
٠٢:٢٨:٣٨ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن توضيحًا بشأن ظهور عبارة “مؤهل.. غير مستحق” للمستفيدين من البرنامج، وذلك ردًا على العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص عند الاستعلام عن حالة الأهلية للدفعة 66 – شهر مايو.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين: “انطبقت عليك شروط الأهلية لدورة شهر”مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 مايو””.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (اضغط هنا)”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت

وأجابت في رد على مستفيد آخر: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10مايو”، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (اضفط هنا)”.

دفعة شهر مايو

يأتي ذلك فيما كشف حساب المواطن عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًأ:

تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الراتب التقاعدي

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟ موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. ضباط النظام السوري وزوجاتهم في أقفاص الثوار لمنع قصف «دوما»

بالفيديو.. ضباط النظام السوري وزوجاتهم في أقفاص الثوار لمنع قصف «دوما»

١٢:١٢ ص، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥
القانون البريطاني يعتمد مبادئ الشريعة في الميراث والوصية للمسلمين

القانون البريطاني يعتمد مبادئ الشريعة في الميراث والوصية للمسلمين

٠١:٤٧ م، الأحد، ٢٣ مارس ٢٠١٤
 فتح باب نقل معلمي الرياض إلى مختلف محافظات المملكة

 فتح باب نقل معلمي الرياض إلى مختلف محافظات المملكة

٠٩:٠٨ ص، الثلاثاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤
طيران التحالف يقتل خبراء إيرانيين أثناء نصبهم منصات صواريخ شرق تعز

طيران التحالف يقتل خبراء إيرانيين أثناء نصبهم منصات صواريخ شرق تعز

٠٧:٥٠ م، الأربعاء، ٠٢ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *