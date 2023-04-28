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خطيب المسجد الحرام: هذه أظهر صفات المتقين (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: هذه أظهر صفات المتقين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: هذه أظهر صفات المتقين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: هذه أظهر صفات المتقين (فيديو)
٠١:٠١:٣٢ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، على الصدق وحسن التعامل لمن أراد أن يتحلى بصفات المتقين.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: “عباد الله: إن صدق التعامل وصفاء القلب، وتزكية النفس، وصواب المقصد، وسلامة الوسيلة، وصحة الغاية كل أولئك من أظهر صفات المتقين، المتقين من عباد الله، والصفوة من عباد الرحمن، الذين استضاءت قلوبهم بأنوار القرآن، وأشرقت نفوسهم بآياته وعظاته، فغدوا في ضياء القرآن، وهدي النبوة، أشد حبًا الناس لله، وأعظم الخلق حبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف: “ومن لوازم ذلك كمال المحبة لما يحبه الله ورسوله، وتمام الغضب لما يغضبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام”.

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