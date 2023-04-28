متطرفون هندوس يعتدون على مسلمة بسبب حجابها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء متطرفين هندوس على فتاة مسلمة محجبة في أحد الشوارع بالهند.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول المكان الذي وقع فيه الاعتداء على الفتاة.

ويظهر المقطع، مجموعة من الشبان الهندوس يلاحقون فتاة محجبة، ويقومون بمضايقتها والتعدي عليها، بينما تحاول التصدي لهم.

اقرأ أيضًا:

هندوس متطرفون ينتهكون حرمة عائلة مسلمة.. ماذا فعلت الشرطة؟

ممارسات شائعة

ومثل هذه الممارسات شائعة في الهند حيث يشكو المسلمون من مضايقات دائمة من جانب المتطرفين الهندوس المنتمين لمنظمة “هندوتفا”.

ومنذ فوز حزب “بهاراتيا جاناتا” في انتخابات البرلمان في الهند بأغلبية ساحقة عام 2014، تعالت الأصوات القومية المعادية لكل ما هو “غير هندوسي”.

وزادت عمليات استهداف الأقليات الدينية في الهند، وخاصة المسلمين، بتواطؤ وأحيانًا بتحريض صريح من أفراد حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، بل وحتى من قبل رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي.

اقرأ أيضًا:

اعتداءات ممنهجة.. هندوس يحرقون محال المسلمين ويقذفون مسجدًا بالحجارة

ويجنح الحزب الحاكم بقيادة مودي، نحو تطبيق عقيدة “هندوتفا” التي تزعم أن “الهندوس” يجب أن يهيمنوا على الهند، وأن على الدولة أن تكون ذات هوية “هندوسية”، وليست دولة علمانية، واعتبار كل الديانات “غير الهندية”، مثل الإسلام والمسيحية، دخيلة على الهند، وأن أتباعها يجب القضاء عليهم.

وتعتبر عقيدة الـ”هندوتفا” التي لها ميليشيات مسلحة، المسلمين “أجسامًا دخيلة على الهند”.