الصين: تعقبنا طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق تايوان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أن مقاتلاتها تعقبت طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق تايوان.

الطائرة الأمريكية مضادة للغواصات

وقال متحدث قيادة الجناح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، إن “طائرة أمريكية مضادة للغواصات من طراز P-8A حلقت صباح اليوم فوق مضيق تايوان”.

وأوضح شي في بيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية، أن “مقاتلات تابعة لجيش التحرير الشعبي تعقبت الطائرة الأمريكية طيلة تحليقها فوق المضيق”.

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قوات قيادة الجناح الشرقي في حالة تأهب قصوى

وأكد أن قوات قيادة الجناح الشرقي “في حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية والسلام والاستقرار الإقليميين بشكل حازم”.

وأشار المسؤول العسكري الصيني إلى أن “السفن الحربية والطائرات الأمريكية في المنطقة قامت في كثير من الأحيان بأعمال استفزازية، ما يثبت أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار وخلق مخاطر أمنية في مضيق تايوان”.

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طائرة البحرية الأمريكية تحلق في الأجواء الدولية

وفي بيان منفصل، قال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، إن الطائرة “حلقت في الأجواء الدولية”. وفق إجراءات “تدل على التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”.

ويوضح البيان أن الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في تحليق طائراتها فوق مضيق تايوان، وكذلك مرور السفن الأمريكية عبره.

في فبراير، أدانت الصين تحليق طائرة أمريكية من طراز P-8A Poseidon فوق مضيق تايوان. وأكد الجانب الصيني في ذلك الوقت، أن مثل هذه الأعمال تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

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