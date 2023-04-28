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إندونيسيا: مصرع 11 شخصًا في حادثة انقلاب عبارة

إندونيسيا: مصرع 11 شخصًا في حادثة انقلاب عبارة

إندونيسيا: مصرع 11 شخصًا في حادثة انقلاب عبارة
١٢:٥٣:٥١ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

لقي 11 شخصًا مصرعهم وفُقد آخر عندما انقلبت عبارة كانوا يستقلونها قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة، اليوم الجمعة.

العبارة ارتطمت بجذع شجرة

وبحسب ما ذكرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية أن العبارة كانت تقل نحو 74 شخصًا إلى جزيرة تانجونج بينانج الصغيرة بالقرب من دولة سنغافورة المجاورة، ويعتقد أنها ارتطمت بجذع شجرة بعد نحو 30 دقيقة من إبحارها.

وأشارت الوكالة إلى أن البحث ما زال جاريًا عن الشخص المفقود.

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وفي سياق آخر، أعلن الجيش الأمريكي مصرع 3 طيارين في تحطم طائرتين هليكوبتر هجوميتين خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية في ولاية آلاسكا، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

مصرع 3 طيارين أمريكيين

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ثلاثة طيارين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرتين من طراز أباتشي في وسط ألاسكا، وفقًا لمسؤولين عسكريين.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، الكابتن مولي تريس، إن ثلاثة من الأشخاص الأربعة الذين كانوا في المروحيات قتلوا. وقالت تريس إن الناجي الوحيد نُقل إلى المستشفى، وفقا للصحيفة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، بحسب “واشنطن بوست”.

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