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عاجل.. وصول 195 شخصًا قادمين من السودان إلى جدة (فيديو)
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عاجل.. وصول 195 شخصًا قادمين من السودان إلى جدة (فيديو)

عاجل.. وصول 195 شخصًا قادمين من السودان إلى جدة (فيديو)

عاجل.. وصول 195 شخصًا قادمين من السودان إلى جدة (فيديو)
١٢:٣٥:٥٠ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة قادمين من السودان.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

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الرحلة تضم أشخاصًا من 16 جنسية

وضمت الرحلة أشخاصًا من 16 جنسية، وهي: (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).

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إجلاء 2991 شخصًا من السودان

حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “مكة”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصًا (119 مواطنًا، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).

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إجلاء 52 راكبًا من 12 جنسية صباح اليوم

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، اكتمل نزول ركاب سفينة جلالة الملك “الجبيل”، التي تقل رعايا قادمين من السودان، إلى قاعدة الملك فيصل في جدة.

وتم رفع العلم السعودي على سفينة جلالة الملك “الجبيل” قبل نزول الرعايا القادمين من السودان.

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إجلاء 52 راكبًا من 12 جنسية

ووفقًا لمراسل “الإخبارية”، فإن الرحلة استمرت 10 ساعات ذهابًا إلى ميناء بورتسودان ومثلها إيابًا، وتم إجلاء 52 راكبًا من 12 جنسية مختلفة.

وتضم الرحلة ركابًا من المملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2796 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2677 شخصاً ينتمون لـ 78 جنسية).

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