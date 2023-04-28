“تعليم مكة” يعلن عن توقيت الدوام الصيفي للفصل الدراسي الثالث

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أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة توقيت الدوام الصيفي لجميع المدارس الصباحية والمسائية، الذي يبدأ تطبيقه (الأحد) القادم، بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.

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الحصة الأولى تبدأ الساعة 7 صباحاً

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحاً، فيما سيبدأ الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45، على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 1:00 مساءً.

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وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، قد أعلنت مواعيد دوام التوقيت الصيفي للمتبقي من الفصل الدراسي الثالث ابتداء من الأربعاء الماضي الموافق 1444/10/06هـ .

جاء ذلك في سياق تعميم تم توجيهه إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة، أن الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات يبدأ عند الساعة 6.45 دقيقة صباحًا والحصة الأولى عند الساعة 7 صباحًا.

فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنين عند الساعة السابعة صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة 7 و15 دقيقة صباحًا.

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الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع اختبارات نهاية الفصل.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.

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