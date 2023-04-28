الثاني هذا العام.. مصرع 3 طيارين أمريكيين في تحطم طائرتي أباتشي بـ ألاسكا

تواصل – وكالات:

أعلن الجيش الأمريكي مصرع 3 طيارين في تحطم طائرتين هليكوبتر هجوميتين خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية في ولاية آلاسكا، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

مصرع 3 طيارين أمريكيين

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ثلاثة طيارين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرتين من طراز أباتشي في وسط ألاسكا، وفقًا لمسؤولين عسكريين.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، الكابتن مولي تريس، إن ثلاثة من الأشخاص الأربعة الذين كانوا في المروحيات قتلوا. وقالت تريس إن الناجي الوحيد نُقل إلى المستشفى، وفقا للصحيفة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، بحسب “واشنطن بوست”.

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تحطم الطائرتين بعد رحلة تدريب

وذكرت الفرقة 11 المحمولة جوًا في الجيش الأمريكي في بيان لها، أمس الخميس، أن طائرتين هليكوبتر هجوميتين من طراز “آي أتش-64 آباتشي” تحطمتا بالقرب من هيلي في آلاسكا خلال عودتهما من رحلة تدريبية، وقد توجهت فرق الإنقاذ إلى الموقع.

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الحادث قيد التحقيق

وفي وقت سابق من الخميس، قال المتحدث باسم جيش ألاسكا الأمريكي، جون بينيل، لـ”أسوشيتد برس” إن كل طائرة هليكوبتر كانت تقل شخصين. وأضاف بينيل إنه ليس لديه على الفور أي معلومات أخرى يمكنه مشاركتها حول حالة الضحايا.

وقال بيان صادر عن جيش ألاسكا الأمريكي، إن أول المستجيبين كانوا في موقع الحادث، بالقرب من هيلي في ألاسكا.

وقال مسؤولون إن الحادث قيد التحقيق، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عندما تصبح متاحة، بحسب الوكالة.

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وفي فبراير الماضي، أصيب جنديان عندما انقلبت مروحية أباتشي بعد إقلاعها من تالكيتنا. وكانت الطائرة واحدة من أربع طائرات متوجهة إلى قاعدة “جوينت بيس إلمندورف-ريتشاردسون” في أنكوريج قادمة من “فورت وينرايت”، بحسب “أسوشيتد برس”.

وذكرت الوكالة أن هيلي تقع على بعد حوالي 10 أميال (16.09 كيلومترًا) شمال منتزه ومحمية دينالي الوطني، أو حوالي 250 ميلاً (402 كيلومترًا) شمال أنكوريج.