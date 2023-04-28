7 إرشادات مهمة من “أمانة العاصمة المقدسة” عند هطول الأمطار

تواصل – واس:

بثت أمانة العاصمة المقدسة والمنصة الرئيسة للتوعية بالأمانة “طقس السعودية” بعض الإرشادات للمواطنين والمقيمين والزوار عند هطول الأمطار.

أهم الإرشادات عند هطول الأمطار

ونصحت أمانة العاصمة المقدسة، والمنصة الرئيسة للتوعية بالأمانة بهذه الإرشادات:

1 – ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر.

2 – الالتزام بالتعليمات الواردة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

3 – قراءة البيانات والتنبيهات تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق.

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4 – عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

5 – الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

6 – التعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.

7 – الابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، والبقاء في مكان آمن.

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300 فرد من العمالة المدربة

وكانت الأمانة قد استعدت بفريق متكامل لمواجهة الأعمال الطارئة وما قد ينتج من هطول الأمطار أو السيول.

حيث شكلت الأمانة فريق للطوارئ مكون من أكثر من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة الأعمال الطارئة ومزودين بعدد من الآليات والمعدات بلغ عددها 30 معدة مختلفة الأنواع والأحجام.

وسيكون تواجد هذه الفرق على مدار الساعة خلال الأيام القادمة، وخاصة في المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافه أعلى في هطول الأمطار.

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