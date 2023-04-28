بالفيديو.. لحظة نزول ركاب سفينة جلالة الملك “الجبيل” القادمين من السودان

تواصل – فريق التحرير:

اكتمل، صباح اليوم الجمعة، نزول ركاب سفينة جلالة الملك “الجبيل”، التي تقل رعايا قادمين من السودان، إلى قاعدة الملك فيصل في جدة.

وتم رفع العلم السعودي على سفينة جلالة الملك “الجبيل” قبل نزول الرعايا القادمين من السودان.

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إجلاء 52 راكبًا من 12 جنسية

ووفقًا لمراسل “الإخبارية”، فإن الرحلة استمرت 10 ساعات ذهابًا إلى ميناء بورتسودان ومثلها إيابًا، وتم إجلاء 52 راكبًا من 12 جنسية مختلفة.

وتضم الرحلة ركابًا من المملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2796 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2677 شخصاً ينتمون لـ 78 جنسية).

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فيديو | قصص إنسانية تتوالى.. لحظة نزول أول ركاب سفينة جلالة الملك "الجبيل" القادمين من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/3cD7o7ZqFE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023

الوضع الصحي للركاب مطمئن جدًا

وأفاد بأن السفينة مزودة بعيادات طبية، ومؤكدًا أن الوضع الصحي للركاب مطمئن جدًا

وأشار إلى وجود حافلات لنقل الركاب إلى الفنادق، ومن ثم نقلهم إلى بلدانهم عقب استكمال إجراءاتهم.

وتعتبر هذه الرحلة استمرارًا لعمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة منذ بداية الاشتباكات في السودان.

وأفادت وزارة الخارجية بأن سفير المملكة في السودان يعمل على شبكة الإجلاء الموجودة في ميناء بورتسودان، وأن رحلات نقل القادمين من السودان ستتواصل خلال الأيام القادمة.

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