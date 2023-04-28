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منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

منها الرياض ومكة.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق
٠٩:٣٥:٤٧ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار رعدية وبرد على 7 مناطق

وأضاف المركز أن الحالة تكون مع رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة قد تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر والربع قد يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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