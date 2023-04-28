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لحماية النشء.. مقترح قانون يحظر الأطفال تحت 13 سنة استخدام التواصل الاجتماعي
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لحماية النشء.. مقترح قانون يحظر الأطفال تحت 13 سنة استخدام التواصل الاجتماعي

لحماية النشء.. مقترح قانون يحظر الأطفال تحت 13 سنة استخدام التواصل الاجتماعي

لحماية النشء.. مقترح قانون يحظر الأطفال تحت 13 سنة استخدام التواصل الاجتماعي
٠٣:٠٦:٢٥ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدم بعض المشرعين الأمريكيين اقتراحا اتحاديا جديداً لمجلس الشيوخ الأمريكي، لحماية الأطفال في سن النشء والمراهقة من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي.

حظر وسائل التواصل على الأطفال

وتفصيلا، المقترح يحدد بعناية ضوابط استخدام وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعية ويحظر على الأطفال الصغار استخدامها، والحظر سيتم تفعيله لأي شخص 13 وتحت هذا السن.

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وكذلك هناك إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر وسائل الإعلام الاجتماعية، ولكن هذا التدبير الجديد، المعروف باسم حماية الأطفال يحاول سن قانون وسائل الإعلام الاجتماعية، حيث إن القانون  منع وحدد بألا يكون سن المستخدم للوسائل الاتصال الاجتماعي أقل من 13 سنة.

أهمية موافقة الوالدين

والأطفال حتى تحت 13 من له حسابات على تطبيقات وسائل الإعلام الاجتماعية يمنع ويأخذ موافقة من الوالدين، كذلك حد المقترح الحد الأقصى لساعات استخدام وسائل التواصل، وكذلك شدد من قيود امتلاك الهواتف الذكية للأطفال الصغار.

وسيتطلب مشروع القانون أيضا موافقة الوالدين قبل أن يحق لأي شخص دون 18 سنة إنشاء ملف شخصي، ولضمان أن كبار المراهقين والأطفال لا يمتلكون ملفات تعريفية الاجتماعية، فسينص مشروع القانون أيضا برنامج التحقق من العمليات في الوقت الذي يرفعه، مما يشرف عليه إدارة التجارة.

وسيتطلب النظام الأطفال وأولياء أمورهم لتحديد الهوية لإثبات عمره، وفي حين أن التشريع لا يؤكد أن الشركات تستخدم النظام الحكومي، فإنه سيتيح دور الحكومة في النظام الإيكولوجي على الانترنت.

وعلى هذا النحو، يمكن تشريع قانون بمناسبة الإنترنت كما نعرفه عن طريق إضافة الرقابة الحكومية الكبيرة بشأن منصات وسائل الإعلام الاجتماعية.

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الكلمات الدلالية:
المراهقون النشء الوالدين خطر مواقع التواصل مواقع التواصل

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