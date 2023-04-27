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8 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة
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8 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة

8 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة

8 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة
٠٢:٥٧:٤٩ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الجمعة 8 شوال 1444 هجرية، الموافق 28 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:40 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:40، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:29 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:37 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 8 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة

موعد أذان الفجر

مكة – 4:31

المدينة – 4:26

الرياض – 3:57

موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:51

موعد أذان العصر

مكة – 3:41

المدينة – 3:47

الرياض – 3:19

موعد أذان المغرب

مكة – 6:45

المدينة – 6:50

الرياض – 6:22

موعد أذان العشاء

مكة – 8:15

المدينة – 8:20

الرياض – 7:52

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