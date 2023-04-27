8 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم الجمعة 8 شوال 1444 هجرية، الموافق 28 إبريل 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:40 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:40، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:29 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:37 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 8 شوال 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:31
المدينة – 4:26
الرياض – 3:57
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:45
المدينة – 6:50
الرياض – 6:22
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:15
المدينة – 8:20
الرياض – 7:52
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