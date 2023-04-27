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“الصحة”: النور التخصصي بمكة المكرمة قدم الخدمة لأكثر من 35 ألف مراجع طيلة رمضان
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“الصحة”: النور التخصصي بمكة المكرمة قدم الخدمة لأكثر من 35 ألف مراجع طيلة رمضان

“الصحة”: النور التخصصي بمكة المكرمة قدم الخدمة لأكثر من 35 ألف مراجع طيلة رمضان

“الصحة”: النور التخصصي بمكة المكرمة قدم الخدمة لأكثر من 35 ألف مراجع طيلة رمضان
٠٢:٢٨:٢١ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أوضحت وزارة الصحة أن مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة قدم الخدمات الطبية لـ 35,712 ألف مراجع خلال شهر رمضان المبارك .

خدمات مستشفى النور التخصصي:

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى سجل 18514 زيارة لقسم الطوارئ ، وعدد المراجعين لأقسام العيادات بلغ 9490، و 1787 مراجعاً بمركز السكري ، و 1700 مراجع لمركز الأسنان، و934 مراجعاً للعيون، و531 مراجعاً للقلب، وبلغ عدد المراجعين لمركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي 2334، كما بلغ عدد حالات مركز الكلى وأمراض ضغط الدم 422.

وذكرت أن عدد الحالات بقسم الأشعة بلغ 22270، بينما بلغ إجمالي العمليات 354، وعدد المناظير التي أجريت 56، وعدد الحالات للقسطرة 43، وإجمالي عدد العينات المخبرية 65775.

وأكدت الصحة أن تلك الخدمات تأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

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الكلمات الدلالية:
35 ألف مراجع النور التخصصي طيلة رمضان مكة المكرمة وزارة الصحة

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