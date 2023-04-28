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سوداني نجا من رصاص الاشتباكات وكان في انتظاره نهاية غير متوقعة بدولة عربية
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سوداني نجا من رصاص الاشتباكات وكان في انتظاره نهاية غير متوقعة بدولة عربية

سوداني نجا من رصاص الاشتباكات وكان في انتظاره نهاية غير متوقعة بدولة عربية

سوداني نجا من رصاص الاشتباكات وكان في انتظاره نهاية غير متوقعة بدولة عربية
٠٣:٢٢:٥٠ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عثرت السلطات المصرية، على جثة شاب سوداني، متوفي في شقة سكنية بحي الهرم، يرتدي ملابسه ولا توجد به إصابات ويجلس بجوار الجثمان شقيقه.

مرض السرطان 

وكان الشاب يعاني من مرض السرطان، ووفاته طبيعيًا دون وجود شبهة جنائية.نُقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن

وفي وقت سابق وثق طالب من جنسية أفريقية، استغاثة الطلاب في السوان، والراغبين في الإجلاء، عبر مقطع فيديو انتشر خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بلا طعام ولا ماء

وقال الطالب الذي يحمل الجنسية النيجيرية، إن: “الوضع جنوني هنا.. الجميع يصرخون، وقضينا 3 أيام بلا طعام أو ماء، لا أعرف ما الذي سيحدث، لكنه وضع سيء للغاية”.

وطالب الشاب سفارة بلاده بسرعة إجلاء مواطنيها من السودان، كما ظهر في الفيديو، الذي شاركه حساب قناة “العربية”. تجمع عشرات الأشخاص في انتظار إجراءات الإجلاء،

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الكلمات الدلالية:
اشتباكات السودان السرطان الهرم جثة طالب سوداني مصر

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