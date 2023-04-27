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بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن إعلان تمديد الهدنة في السودان
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بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن إعلان تمديد الهدنة في السودان

بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن إعلان تمديد الهدنة في السودان

بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن إعلان تمديد الهدنة في السودان
٠٢:٠٨:٠٩ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

صدر بيان مشترك للآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) ودول الرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) فيما يلي نصه:

تمديد الهدنة في السودان

يرحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة) والرباعية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية، وتدعو إلى تنفيذه بالكامل.

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الحوار لوقف دائم للأعمال العدائية

كما نرحب باستعدادهم بالانخراط في حوارٍ من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ستساهم هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية في وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية مما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبيّن في بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في 20 أبريل. والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرين.

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الكلمات الدلالية:
الآلية الثلاثية الدول الرباعية السودان المملكة

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