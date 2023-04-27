جراحة نادرة.. استئصال ورم وزنه 100 كجم من امرأة في هذه الدولة

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تمكن فريق من الأطباء في بولندا، في استئصال كيس على المبيض لإحدى المريضات، وزنه حوالي مئة كيلو جرام في جراحة نادرة.

ورد نادر كبير الحجم

وتفصيلا، أعلن المستشفى الطبي الجامعي في مدينة جيشوف الواقعة بجنوب شرق بولندا، أمس الخميس، أن تجويفا ممتلئا بالسوائل قد تكون على مبيض امرأة تبلغ من العمر 24 عاما.

وقالت الدكتورة آنا بوجاتشيك بقسم أمراض النساء إن “الورم الذي تم استئصاله، بلغ قطره حوالي مترا واحدا”.

ووفقا للمستشفى، ذهبت المرأة للعيادة قبل أسبوع، وكان وزنها 182 كيلو غراما وطولها 58ر1 مترا.

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سحب 100 لتر من السوائل

وكان من الصعب للغاية إجراء فحوصات على المريضة نظرا لعدم ملاءمتها لجهاز الأشعة المقطعية بسبب محيط بطنها الضخم.

وأوضح توماس كلوتس رئيس قسم أمراض النساء إننا “كفريق أطباء، كنا نعرف فقط تقريبا ما كنا نتعامل معه”. وخلال العملية، سحب الأطباء حوالي مئة لتر من السوائل وبعد ذلك تم استئصال الكيس.

ولم يرصد الأطباء أي تغييرات مرضية في الحوض أو البطن. وقالت المريضة إنها لم تجرؤ من قبل على التوجه إلى العيادة لخوفها الشديد من إجراء أي جراحة لاستئصال الورم.

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