الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لحماية النشء.. مقترح قانون يحظر الأطفال تحت 13 سنة استخدام التواصل الاجتماعي
8 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة
“الصحة”: النور التخصصي بمكة المكرمة قدم الخدمة لأكثر من 35 ألف مراجع طيلة رمضان
جراحة نادرة.. استئصال ورم وزنه 100 كجم من امرأة في هذه الدولة
بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن إعلان تمديد الهدنة في السودان
التهاب السحايا يضرب مناطق في دولة عربية

الرئيسية

 /

منوعات

 /

جراحة نادرة.. استئصال ورم وزنه 100 كجم من امرأة في هذه الدولة

جراحة نادرة.. استئصال ورم وزنه 100 كجم من امرأة في هذه الدولة

جراحة نادرة.. استئصال ورم وزنه 100 كجم من امرأة في هذه الدولة
٠٢:١٠:٥٦ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق من الأطباء في بولندا، في استئصال كيس على المبيض لإحدى المريضات، وزنه حوالي مئة كيلو جرام في جراحة نادرة.

ورد نادر كبير الحجم

وتفصيلا، أعلن المستشفى الطبي الجامعي في مدينة جيشوف الواقعة بجنوب شرق بولندا، أمس الخميس، أن تجويفا ممتلئا بالسوائل قد تكون على مبيض امرأة تبلغ من العمر 24 عاما.

وقالت الدكتورة آنا بوجاتشيك بقسم أمراض النساء إن “الورم الذي تم استئصاله، بلغ قطره حوالي مترا واحدا”.

ووفقا للمستشفى، ذهبت المرأة للعيادة قبل أسبوع، وكان وزنها 182 كيلو غراما وطولها 58ر1 مترا.

اقرأ أيضا:

تكللت بالنجاح.. عملية لاستئصال ورم نادر بقلب طفلة في الأحساء

سحب 100 لتر من السوائل

وكان من الصعب للغاية إجراء فحوصات على المريضة نظرا لعدم ملاءمتها لجهاز الأشعة المقطعية بسبب محيط بطنها الضخم.

وأوضح توماس كلوتس رئيس قسم أمراض النساء إننا “كفريق أطباء، كنا نعرف فقط تقريبا ما كنا نتعامل معه”. وخلال العملية، سحب الأطباء حوالي مئة لتر من السوائل وبعد ذلك تم استئصال الكيس.

ولم يرصد الأطباء أي تغييرات مرضية في الحوض أو البطن. وقالت المريضة إنها لم تجرؤ من قبل على التوجه إلى العيادة لخوفها الشديد من إجراء أي جراحة لاستئصال الورم.

اقرأ أيضا:

5 علامات غريبة على وجود ورم في المخ.. كيف يمكن التعرف عليها؟

الكلمات الدلالية:
استئصال ورم نادر جراحة نادرة ورم ورم نادر

مواد ذات صلة

المزيد
قطيع من الفيلة يعيث فساداً في قرية هندية .. صور

قطيع من الفيلة يعيث فساداً في قرية هندية .. صور

١١:١٠ م، الأحد، ٢٠ أغسطس ٢٠١٧
البصل يتفوق على الشوكولاتة في تحسين المزاج

البصل يتفوق على الشوكولاتة في تحسين المزاج

١١:١٠ م، الأثنين، ٢٣ يوليو ٢٠١٢
خادمة مقطع «النافذة» بالكويت: قفزتُ خوفاً من أن أُقْتَل داخل المنزل

خادمة مقطع «النافذة» بالكويت: قفزتُ خوفاً من أن أُقْتَل داخل المنزل

١٠:١٤ م، الأحد، ٠٢ أبريل ٢٠١٧
بريطاني يقود سيارته 70 عاماً بدون رخصة قيادة

بريطاني يقود سيارته 70 عاماً بدون رخصة قيادة

٠٥:٢٧ م، الجمعة، ٢٨ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *